„Woche für das Leben“ widmete sich der Demenz : „Auch, wenn ich nicht mehr weiß, wer ich bin, kennt Gott meinen Namen“

Xanten In der „Woche für das Leben“ widmeten sich die beiden Kirchen dieses Mal dem Thema Demenz. In seiner Predigt sagte Weihbischof Lohmann, er wolle das Vertrauen stärken, dass Gott „jedem Menschen Halt gibt“.

Mit einem ökumenischen Abendgebet im Xantener Dom ist die diesjährige „Woche für das Leben“ zu Ende gegangen. Die bundesweite Aktion der evangelischen und katholischen Kirche stand in diesem Jahr unter dem Motto „Mittendrin – Leben mit Demenz“. Das Abendgebet in Xanten wurde von Weihbischof Rolf Lohmann und Superintendent Hans-Joachim Wefers geleitet und musikalisch gestaltet durch die Gruppe „Grubido“ unter Leitung von Stephan Billen.

In seiner Predigt ging Weihbischof Lohmann zunächst auf den Heimat-Begriff ein. „Wo sind Sie zu Hause? Das ist eine Frage, in der wesentlich mehr mitschwingt als das, was eine Meldeadresse auszudrücken vermag: Wo haben Sie das Gefühl, zu Hause zu sein? Wo fühlen Sie sich angekommen, verwurzelt, sicher und geborgen?“ Ihm falle die Antwort leicht. „Ich weiß, wo ich wohne, wo meine Wurzeln sind, wo ich hingehöre.“ Aber wie fühle sich ein Zuhause an, von dem ein demenzkranker Mensch nicht mehr wisse, dass es sein Zuhause ist? Weiter fragte Lohmann: „Wie können wir in der Begegnung mit Demenzkranken diese Suche nach einem Zuhause begleiten? Können wir, jeder von uns als Christin und Christ, einen Weg aus dem Exil nach Hause aufzeigen?“