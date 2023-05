Wege, Konflikte, Ampeln Wo Radfahrer Probleme in Xanten sehen

Xanten · Schlechte Radwege, Konflikte mit Autofahrern, lange Wartezeiten an Ampeln: Das sind die Hauptkritikpunkte, die von Radfahrern aus Xanten in einer Umfrage genannt wurden. Der ADFV erklärt sie an einigen Beispielen.

02.05.2023, 18:27 Uhr

Ernst Engels (l.) und Hubert Scholten zeigen die Bodenwellen auf dem Radweg an der Bahnhofstraße. Foto: RP/Markus Werning

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Beim Fahrradklimatest des ADFC ist Xanten schlechter beurteilt worden als vor zwei und vor vier Jahren. Die Teilnehmer konnten mehr als 30 Fragen zu ihrer Stadt beantworten und jeweils Noten geben (von Eins für Sehr gut bis Sechs für Ungenügend). Aus den Ergebnissen wurde eine Gesamtbewertung berechnet. Xanten erhielt die Note 3,64 (Ausreichend). Damit schnitt die Stadt etwas besser ab als vergleichbar große Orte, aber schlechter als zuletzt: Damals wurde die Stadt mit 3,5 (2020) und mit 3,2 (2018) bewertet.