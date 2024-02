Defizit der Stadt soll sinken Wo Xantens Politik und Verwaltung sparen wollen

Vertreter aus Politik und Verwaltung in Xanten haben am Mittwoch in einem Pressegespräch eine Liste an Maßnahmen vorgestellt, um die Ausgaben der Stadt zu senken oder die Einnahmen zu erhöhen. Dadurch kann das prognostizierte Defizit im Haushalt der Stadt in diesem Jahr um knapp 440.000 Euro sinken. Die Maßnahmen müssen aber noch vom Stadtrat beschlossen werden. Die Teilnehmer des Pressegesprächs am Mittwoch rechnen mit einer Zustimmung, da die Vorschläge in einer Arbeitsgruppe erarbeitet wurden, an der Vertreter aller Fraktionen teilgenommen haben.