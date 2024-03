Personal, Klimabeirat, Feuerwehr Wo die CDU in Xanten sparen will

Im März berät die Politik in Xanten über den Haushalt der Stadt für 2024. Trotz einer geplanten Steuererhöhung droht in diesem Jahr ein Millionen-Defizit. Die Fraktionen haben deshalb schon gemeinsam überlegt, wie sie die Ausgaben der Stadt senken und die Einnahmen erhöhen können. Zusätzlich können die Parteien und Wählergemeinschaften noch eigene Vorschläge machen. Die CDU-Fraktion hat sich dafür auf einer Klausurtagung beraten. In einem Pressegespräch danach erklärten Bürgermeister Thomas Görtz, der Fraktionsvorsitzende Pankraz Gasseling und der Stadtverbandsvorsitzende Jens Lieven, wo die CDU im städtischen Haushalt sparen will.