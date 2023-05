Bauprojekte in Xantens Innenstadt Wo der Gestaltungsbeirat schon wirkt

Der Spaziergang endet für die Architekten mit einer Überraschung. Sie stehen an der Marsstraße in Xanten und schauen auf einen Neubau. In den Händen halten sie den Entwurf für das Gebäude. Auf dem Papier waren die Gauben größer eingezeichnet gewesen, und die Mitte des Hauses war farblich hervorgehoben. Aber so ist es dann doch nicht gebaut worden. „Zu unserem Erstaunen“, sagt Friedhelm Terfrüchte.