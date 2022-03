Arbeitsgemeinschaft historische Ortskerne : Xanten steigt in die „Champions League der Innenstädte“ auf

Xanten Knapp 60 Städte in NRW bilden die Arbeitsgemeinschaft historische Stadt- und Ortskerne. Eine weitere Kommune kommt jetzt hinzu: Xanten. Bürgermeister Thomas Görtz spricht von einer „großartigen Auszeichnung“.

Xanten wird in die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne NRW aufgenommen. Diese Information habe er vom zuständigen Staatssekretär erhalten, sagte Bürgermeister Thomas Görtz am Donnerstagabend im Hauptausschuss. Xantens Innenstadt sei zwar im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört, aber danach wieder aufgebaut worden. In der nächsten Woche solle schon die Aufnahme-Urkunde an die Stadt überreicht werden. Es sei eine „großartige Auszeichnung“ und „ein Ritterschlag“. Xanten komme damit in die „Champions League der Innenstädte“.