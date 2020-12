Supermarkt-Mitarbeiterin zur Corona-Krise : „Wir können die schwierige Zeit zusammen meistern“

Xanten Durch die Corona-Pandemie ist 2020 alles anders, vor allem schwieriger. Wir haben Menschen gebeten zu beschreiben, wie sich ihr Berufsalltag verändert hat. Hier lesen Sie den Bericht von Miriam Gühlstorff, der stellvertretenden Marktleiterin im Edeka Lurvink in Lüttingen.

Liebe Leserinnen und Leser, die Corona-Pandemie stellt die Menschen vor enorme Herausforderungen. Wir haben deshalb Frauen und Männer gebeten, uns zu erzählen, wie sie dieses Jahr erlebt haben. Ihre Berichte auf den Seiten C 1 bis D 4 stehen stellvertretend für viele Menschen und auch andere Berufsgruppen. Allen Helden des Corona-Alltags wollen wir Danke sagen.

Man hatte und hat auch immer die Sorge, dass man sich anstecken kann – wir haben am Tag viele Kundenkontakte. Deshalb achten wir sehr genau darauf, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Der Chef hat uns dafür auch die nötige Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt, und ich finde es gar nicht schlecht, dass man nun mehr Abstand zu fremden Menschen hält. In diesem Jahr ist einem erst so richtig bewusst geworden, wie schnell man sich bei anderen anstecken kann.“