Vogelschießen mit Familienfest Wardter Willibrord-Schützen haben eine Königin

Programm Am Freitag, 16. August, wird in Wardt ab 19.30 Uhr die Inselnightparty gefeiert. Im Festzelt legen die DJs Steve & Oliver auf. Am Samstag, 17. August, ist um 7 Uhr das traditionelle Wecken durch das Tambourcorps Wardt. Um 18.30 Uhr ist die Festparade mit dem Schaufahnenschwenken auf dem Sportplatz. Um 19.30 Uhr wird Krönungsball gefeiert.