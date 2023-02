Konzept in Arbeit Xanten will Schulwege sicherer machen

Die Politik in Xanten befasst sich mit der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen auf den Schulwegen in der Stadt. Die Verwaltung hat dafür die Ergebnisse einer Untersuchung vorgelegt. Sie stammt von dem Ingenieurbüro für Forschung, Entwicklung und Evaluation aus Wuppertal (Bueffee). Es hatte Eltern und Schüler danach befragt, wie die Kinder und Jugendlichen zu Kitas oder Schulen kommen und wo sie Gefahren sehen. Daraus leitete das Büro Empfehlungen für Maßnahmen ab. Der Planungsausschuss berät am 28. Februar und der Schulausschuss am 2. März darüber. Schließlich wird der Stadtrat am 9. März entscheiden, ob die Verwaltung das Konzept für die Schulwegplanung umsetzen soll.