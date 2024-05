Zeitweise Sperrung von Zufahrten zu Grundschulen Xanten will Schulstraßen testen

Wie sie erklärt, soll an der Hagelkreuzschule in Lüttingen die Pantaleonstraße, eine Sackgasse, zeitweise temporär für den Kfz-Vrkehr gesperrt werden. Elternhaltestellen könnten am Parkplatz am Sportplatz und an der Salmstraße zwischen Pantaleonstraße und der Straße Am Heesenhof eingerichtet werden. Am Grudschulstandort in Marienbaum biete sich eine Sperrung der Emil-Underberg-Straße ab der Birgittenstraße an, „um die Eltern daran zu hindern, direkt bis zum Schulgelände zu fahren“. Als Elternhaltestelle schlägt die Verwaltung den Parkplatz an der Emil-Underberg-Straße in Höhe der Kirche vor. An beiden Standorten wären auch Anwohner von der Sperrung betroffen. Sie sollen mit einer Ausnahmegenehmigung von der zeitweisen Sperrung ausgenommen werden.