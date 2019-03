Reparaturstationen geplant : Xanten will Radfahrern einen Boxenstopp ermöglichen

Fahrradfahrer auf Alleenradweg „Boxteler Bahn", unter ihnen Alpens Bürgermeister Heiko Schmidt (r.) und Sabine van der List (l.), Geschäftsführerin der Tourist Information Xanten (Archiv). Foto: arfi

Xanten Der Niederrhein ist eine beliebte Ausflugsregion für Fahrradfahrer. Politik und Verwaltung der Stadt Xanten denken deshalb darüber nach, öffentliche Selbstbedienungsstationen zum Reparieren eines Drahtesels aufzubauen.

An mehreren Stellen im Stadtgebiet würden Fahrradfahrer dann Werkzeug und Luftpumpen finden, wenn sie zum Beispiel eine Reifenpanne haben. In anderen Städten sind solche Stationen schon vor einigen Jahren installiert worden, zum Beispiel in Hamburg und Frankfurt.

Die Idee geht auf einen Antrag des Grünen-Stadtrats Eberhard Ritter zurück. Immer mehr Menschen machten am Niederrhein Ausflüge mit dem Fahrrad, schreibt er in seinem Antrag an die Verwaltung. Für die Radfahrer gebe es den Allenradweg, die Boxtelerbahn, die Rheintrasse und andere Strecken. Unterwegs kämen die Ausflügler aber nicht weiter, wenn sie am Fahrrad etwas reparieren müssten oder ein Reifen platt sei. Und nicht jeder habe das passende Werkzeug dabei.

Ritter schlägt deshalb sogenannte Reparatur-Luftpumpenstationen vor, die im Boden fest installiert werden. Sie sind vergleichbar mit den Luftpumpen-Stationen für Autofahrer an Tankstellen.

Die Verwaltung unterstützt den Vorschlag. Sie schlägt drei Stationen in Xanten vor: eine in der Innenstadt sowie eine am Anfang und eine in der Mitte des Allenradweges. Die Verwaltung rechnet jeweils mit Kosten von bis zu 1900 Euro.