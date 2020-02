Beliebter Schleichweg : Xanten will Radarkontrollen in Unterbirten

Xanten will Radarkontrollen in Unterbirten

Xanten Die Gindericher Straße in Unterbirten wird offenbar von vielen Autofahrern als Schleichweg genommen. Allerdings sind viele zu schnell unterwegs. Deshalb hat sich die Stadt Xanten an die Polizei gewandt.

Die Stadt Xanten hat die Polizei gebeten, auf der Gindericher Straße in Unterbirten verstärkt Radarkontrollen durchzuführen. Städtische Messungen hatten ergeben, dass dort ein gehöriger Teil der Autofahrer erheblich zu schnell unterwegs ist. Die FBI-Fraktion hatte im vergangenen Sommer das Rasen auf der Gindericher Straße zum Thema gemacht. Die Nebenstraße ist für Ortskundige ein beliebter Schleichweg von der Weseler in Richtung Rheinberger Straße und dann weiter in Richtung Xanten. Die Verkehrsteilnehmer umgehen damit die Ampelkreuzung B57 / Rheinberger Straße. Allerdings, so die FBI, seien die Autofahrer dabei oft zu schnell unterwegs. Das zeigten tatsächlich die Geschwindigkeitsmessungen im September 2019, heißt es in einer Vorlage zur Sitzung des Bezirksausschusses (heute, Mittwoch, 12. Februar, 19 Uhr, Schützenhaus) in Birten. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde wurde von 85 Prozent aller Verkehrsteilnehmer überschritten. Im Durchschnitt waren sie mit 43 Kilometern pro Stunde unterwegs. Und: Eine Vielzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen wurde zur Zeit des Berufsverkehrs zwischen 7 und 9 Uhr gemessen, berichtet die Verwaltung. Das hat die Stadt dann auch der Polizei gemeldet – eben mit der Bitte, entsprechende Kontrollen auf der Gindericher Straße durchzuführen.