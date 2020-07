Neue Angebote geplant : Xanten will für Touristen noch attraktiver werden

Xanten Xanten ist ein beliebtes Ziel von Touristen. Jedes Jahr besuchen mehr als eine Million Menschen die Stadt. Es könnten künftig noch mehr sei: Die Stadt plant zusammen mit Partnern neue Angebote.

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz hat angekündigt, dass die Stadt zusammen mit Partnern an neuen Angeboten für Touristen arbeitet. Dadurch könnten weitere Besucher an den Niederrhein geholt werden, sagte Görtz bei einem Gespräch mit dem CDU-Landratskandidaten Ingo Brohl am Dienstagabend am Xantener Hafen. Es gehe um ein gemeinsames Projekt der Stadt mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR), dem Archäologischen Park (APX) und dem Freizeitzentrum Xanten (FZX). Um für Touristen noch attraktiver zu werden, sollten ihre jeweiligen Angebote verknüpft werden. Görtz sprach von Xantens touristischem Dreieck aus Freizeitzentrum, Archäologischem Park und der Altstadt mit dem Kurpark.