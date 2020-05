Corona-Pandemie : Xanten will Eltern die OGS-Beiträge auch im Juni erlassen

Xanten Auch im Juni wird es von der Offenen Ganztagsschule (OGS) nur ein eingeschränktes Angebot geben. Xantens Verwaltung spricht sich deshalb dafür aus, dass den Eltern die Beiträge erlassen werden. Die Politik muss aber erst zustimmen.

Der Vorschlag der Verwaltung geht über das hinaus, was die NRW-Landesregierung angekündigt hat. Sie will den Eltern im Juni – in den Einrichtungen startet ein eingeschränkter Regelbetrieb – die Hälfte der Beiträge erlassen. Wenn die Kinder aber nur einmal pro Woche zur Schule gingen, könnten sie auch nur an einem Tag pro Woche die OGS nutzen, sagte Görtz. Deshalb schlage er vor, dass auf den kompletten Beitrag verzichtet werde.