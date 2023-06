Mit Spielgeräten und weiteren Sitzbänken Xanten will die Altstadt aufwerten

Mit ihrem Vorschlag sieht sie gleichzeitig einen Antrag des Forums Xanten (Fox) als erledigt an. Die Wählergemeinschaft beklagt, dass in der Innenstadt in den vergangenen Jahren vom DBX „immer mehr Sitzbänke entfernt“ worden seien. „Diese Sitzgelegenheiten werden von den älteren Xantener Bürgern schmerzlich vermisst“, schreibt Fox und fordert, die Bänke wieder aufzustellen. Der Intention des Antrags, die Anzahl der Sitzbänke in der Innenstadt zu erhöhen, könne sie sich „grundsätzlich anschließen“, schreibt die Verwaltung in den Unterlagen für die Sitzung und verweist auf ihren eigenen Vorschlag.