Stadt will Konzept erstellen Xanten will Wohnungssuche erleichtern

Die Stadt Xanten will sich Maßnahmen überlegen, wie sie „sozial benachteiligte Menschen“ dabei helfen kann, einen bezahlbaren Wonraum zu finden. Die Verwaltung schlägt der Politik deshalb vor, dass sie dafür ein Konzept ausarbeitet. Der Sozialausschuss befasst sich in seiner Sitzung am 23. Februar damit. Der Stadtrat entscheidet am 9. März über den Vorschlag.