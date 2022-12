Jahresrückblick für Xanten Wie eine kleine Geste unzählige Menschen rührte

Zwei Polizisten waren auf Streife in Xanten gewesen, als sie in einem Wohngebiet an zwei Mädchen vorbeikamen. Die Kinder hatten sich am Straßenrand einen kleinen Verkaufsstand aufgebaut und boten Blumen an, die sie auf einer Wiese gepflückt hatten. Hin und wieder seien Nachbarn vorbeigekommen, die mit ihrem Hund eine Runde drehten, erinnert sich der Vater eines der Mädchen. Plötzlich habe ein Streifenwagen vor dem Verkaufsstand gehalten.