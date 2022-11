Straßensperrungen zwischen Xanten und Wesel : Schwertransport bringt Radioteleskop-Bauteile zum Hafen

Xanten/wesel Die Xantener Firma Wessel hat ein Radioteleskop für die Weltraumforschung gebaut. In Chile soll es in Betrieb gehen. Deshalb werden Bauteile in dieser Woche zum Hafen gebracht. Dafür sind Straßensperrungen nötig.

In dieser Woche sind Großraum- und Schwerlasttransporte von Xanten in Richtung Wesel geplant. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb am Mittwoch, 2. November, und Donnerstag, 3. November, abends und nachts mit Beeinträchtigungen auf der Strecke rechnen, kündigte die Kreispolizei Wesel am Montag an. Die Lastwagen werden Kostenpflichtiger Inhalt Bauteile für Teleskope geladen haben und an beiden Tagen gegen 20 Uhr im Gewerbegebiet Birten starten. Ihre Ziele sind Wesel und der Hafen Emmelsum in Voerde. Die Transporte sind sechs Meter hoch und mehr als sechs Meter breit. Wegen ihrer Größe werden sie bis tief in die Nacht hinein fahren.