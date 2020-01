Erste Probe im Haus am Dom : Auftakt für neues Seniorenorchester

Christian Braumann (l.) leitet das Orchester aus 15 Hobbymusikern. Foto: Klaus Nikolei

Xanten/Wesel Einzigartig am Niederrhein: Die erste Probe des Seniorenorchesters der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel ist geglückt. 15 Hobbymusiker der Generation 60 plus haben sich zusammengefunden.

Sie sind erst seit einer halben Stunde ein Team – die 15 Musiker der Generation 60 plus, die im Weseler Haus am Dom die Ouvertüre zu der Oper Iphigenia in Aulis von Christoph W. Gluck proben. Und obwohl sich die Geigen- und Bratschenspieler, die Damen an den Querflöten, die beiden Waldhornisten und die Cello-Spielerin des neuen Seniorenorchesters der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel kaum kennen, herrscht im Übungsraum eine besondere Atmosphäre.

„Fürs erste Mal klappt das schon ganz prima“, sagt Karin Beuting-Lampe, die Initiatorin des Projektes, die seit 20 Jahren Querflöte spielt und froh ist, dass sich 14 Mitstreiter unter anderem aus Wesel und Dinslaken, aus Xanten, Sonsbeck und Rees zur ersten Probe zusammengefunden haben. Angetan ist auch Orchesterleiter Christian Braumann. Auch wenn die Akteure auf unterschiedlichem Level musizieren, hört sich alles schon recht ordentlich an. „Es fängt an, zu passen. Da baut sich etwas auf“, sagt Braumann während einer kurzen Pause, um sich anschließend Franz Schuberts Entr’acte no. 3 zu widmen.

Info Interessenten sind jederzeit willkommen Kontakt Wer sich für das Seniorenorchester der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel interessiert, sollte sich bei Organisatorin Karin Beuting-Lampe unter Tel. 0281 82829 oder per Mail (karin@beuting-lampe.de) melden. Proben Das Seniorenorchester trifft sich immer dienstags ab 10.30 Uhr zur Probe im Haus am Dom in Wesel.

Mit 60 Jahren der Jüngste während der Premierenprobe ist Helmut Lutterbach, der seit gut 40 Jahren Waldhorn spielt und ehrenamtlich als zweiter Präsident des Blasmusikverbandes NRW fungiert. Der seit eineinhalb Jahren pensionierte technische Post-Betriebsinspektor hat aus der Rheinischen Post von dem ungewöhnlichen Projekt erfahren und sich spontan angemeldet. „Denn Musik ist mein Leben“, sagt Lutterbach, der es gewohnt ist, von Marienbaum nach Wesel zu fahren. Schließlich war er in der Kreis­stadt lange Zeit beschäftigt. Die Probe des Seniorenorchesters – immer dienstags – passe noch in seinen Terminkalender. Denn um 16 Uhr müsse er noch zu einer Ensembleprobe und abends zum Musikverein Uedem. „Fürs erste Mal war’s schon gut“, sagt er. Auf die Frage, welche Instrumente dem Orchester noch fehlen, zählt er auf: „Natürlich brauchen wir noch Streicher – Geigen, Bratschen, Celli. Schön wären auch noch eine Oboe und ein Fagott.“

Einer der wenigen Geiger ist Karl-Heinz Hasibether, der mit 73 Jahren zu den ältesten Musikern gehört. Gut 20 Jahre hat der Weseler Architekt seine Geige nicht mehr angefasst. Bis er von Beuting-Lampe von dem Orchesterprojekt erfahren hat. „Ich habe mir in der Weseler Musikschule sofort Privatunterricht genommen und versuche jetzt mein Glück. Ich merke aber, dass ich noch sehr viel üben muss.“ Er, der sich „als blutiger Laie“ fühlt, ist überzeugt, dass das Seniorenorchester das Richtige für ihn ist – schon allein wegen des Gefühls, Teil einer netten Gemeinschaft zu sein.

Ebenfalls 73 Jahre alt sind die Eheleute Marijke und Jacob Bijkerk, die seit elf Jahren in Wesel-Bergerfurth leben. Das aus den Niederlanden stammende Paar, das viele Jahre in Dortmund gelebt hat, spielt in mehreren Orchestern. Sie Cello, er Bratsche. „Uns gefällt hier die lockere Atmosphäre, das Spielen ohne Druck. Und wir hoffen, zusätzliche soziale Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen zu können“, sagt das Paar. Und schon ist die Pause zu Ende.

Bevor Schubert in Angriff genommen wird, lädt Beuting-Lampe noch alle ein, am gemeinsamen Mittagessen nach der eineinhalbstündigen Probe teilzunehmen und organisatorische Details abzusprechen.