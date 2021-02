Rheinhochwasser : Deichverband: Vorsicht an der Göthschleuse

Xanten/Rheinberg Weil der Rhein Hochwasser führt, strömen gewaltige Wassermassen in die alten Rheinarme der Bislicher Insel. Wer dort ins Wasser falle, habe kaum Überlebenschancen, warnt der Deichverband.

Es gibt allerdings Gefahrenstellen wie die Göthschleuse in Xanten. Das Rheinwasser strömt dort in unfassbaren Mengen in die Altrheinarme der Bislicher Insel. Die Strömung solle keinesfalls unterschätzt werden, warnt Weisser. „Es sind dort spielende Kinder, einige sogar in Begleitung ihrer Eltern, gesehen worden. Manche kletterten die Böschungen zum Wasser hinunter. Sie sollten sehr vorsichtig sein: Wer dort ins Wasser fällt, hat so gut wie keine Überlebenschance“, unterstreicht der Borther. Das gelte auch für Hunde. Der Wasserdruck sei dermaßen hoch, dagegen komme niemand an. Weisser: „Es nützt wenig, wenn wir dort überall Warnbaken aufstellen und niemand hält sich daran.“ Grundsätzlich solle auch niemand auf dem wasserseitigen Deich herumklettern; dort sei alles rutschig und man lande schnell im Wasser.