Kontrollen in Xanten : Weniger Verstöße nach Parkplatz-Sperrung

Foto: RP/Markus Werning 7 Bilder Xanten sperrt Gästeparkplätze über Ostern.

Xanten Xanten erschwert Ansammlungen an beliebten Ausflugszielen, um die Corona-Regeln durchzusetzen.

Die Stadt Xanten hat am Wochenende die Parkplätze von beliebten Ausflugszielen wie dem Archäologischen Park und dem Hafen in Xanten gesperrt, um die Regeln der Coronaschutzverordnung durchzusetzen. Dadurch seien Ansammlungen von Menschen erschwert worden, sagte Bürgermeister Thomas Görtz am Montagabend unserer Redaktion. Die Sperrung habe sich bewährt. Der Sonntag und der Montag seien für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes ruhiger verlaufen als das vorherige Wochenende und auch der Karsamstag. Die Menschen hätten sich weitgehend an die Regeln gehalten. Das Ordnungsamt habe nur Einzelne ansprechen müssen, weil sie die Kontaktsperre oder die Abstandsregeln nicht eingehalten hätten. Aber dann hätten auch sie sich „sehr einsichtig“ gezeigt. Es seien keine Bußgeldverfahren eingeleitet worden.

Am vorherigen Wochenende war die Bilanz noch anders ausgefallen. Am Sonntag hatte das Ordnungsamt 25 Bußgeldverfahren eingeleitet. Vor allem auswärtige Gäste hätten die Regeln der Coronaschutzverordnung missachtet, hatte Görtz berichtet und an die Landesregierung appelliert, ein Ausflugsverbot zu erlassen. Ministerpräsident Armin Laschet kam diesem Vorschlag nicht nach, rief die Bevölkerung aber wie Görtz dazu auf, auf touristische Ausflüge zu verzichten. Die Polizei kündigte an, dass sie an beliebten Ausflugszielen verstärkt Streife fahren werde. Die Coronaschutzverordnung ist von der NRW-Landesregierung erlassen worden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Sie hat damit unter anderem Ansammlungen von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum untersagt (die Kernfamilie und andere Personengruppen sind davon ausgenommen).

Das lange Osterwochenende hatte ruhiger begonnen als das vorherige Wochenende. Allerdings ist der Karfreitag auch ein stiller Feiertag. Am Karsamstag kündigte die Stadt dann abends an, dass sie die Parkplätze sperre, weil wieder deutlich mehr Menschen unterwegs gewesen seien und beliebte Ziele wie die Häfen in Xanten, Wardt und Vynen angesteuert hätten. Am Sonntag mussten zahlreiche Autofahrer und Motorradfahrer deshalb feststellen, dass sie zum Beispiel nicht mehr auf den Parkplatz am Plaza del Mar kamen. Viele drehten um, manche parkten in der Nähe.