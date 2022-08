Faire Woche : Xantens Weltladen erweitert vorübergehend sein Sortiment

Xanten Der Weltladen in Xanten wirbt für fair gehandelte Kleidung, die umwelt- und sozialverträglich hergestellt wurde. Für einige Zeit hat er deshalb die Produkte einiger namhafter Hersteller im Sortiment.

Der Weltladen in Xanten erweitert für einen begrenzten Zeitraum sein Angebot mit fairer Kleidung um eine große Vielfalt an Kleidung von namenhaften Produzenten aus dem neuen Weseler Weltladen. Von Samstag, 27. August, bis Donnerstag, 8. September, sind deshalb im Geschäft an der Kurfürstenstraße 5 verschiedene Stücke von Nepalaya, Green Bomb, Madness, Melawear und Fairytale erhältlich. Darunter sind praktische Socken genauso wie Kleider zum Träumen und Verlieben. So könne jeder feststellen, schreibt der Weltladen: „Fair steht mir.“