Limitierte Sonderedition Weltladen bietet Fairtrade-Fußbälle von Derbystar an

Fußballfans stehen spannende Wochen bevor. In der Bundesliga ist die Entscheidung zwar längst gefallen. Aber im DFB-Pokal, in der Champions-League und in der Euroleague werden noch die Champions gesucht, und im Juni beginnt die Europameisterschaft. Rechtzeitig zu diesen Top-Fußballevents konnte der Xantener Weltladen an der Kurfürstenstraße abermals Derbystar-Fußbälle beschaffen. Das Besondere an ihnen ist: Sie sind mit dem Fairtrade-Logo zertifiziert und als limitierte Sonderedition zusätzlich mit dem Xantener Fairtrade-Logo bedruckt.