Drive-in am APX : In Xanten schließt ein weiteres Corona-Testzentrum

In Xanten schließt ein weiteres Corona-Testzentrum

Drive-in am APX

Xanten In Xanten gibt es nächste Woche einen Anbieter von Corona-Schnelltests weniger. Das Drive-In-Testzentrum auf dem Parkplatz am Archäologischen Park (APX) wird zum 10. Oktober geschlossen, wie der Betreiber, das Xantener Pflegeteam, mitteilte.

„Wir hoffen sehr, dass wir durch unsere Arbeit einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten konnten.“ Ende August hatte schon das Testzentrum im Haus der Begegnung geschlossen. Nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es noch sechs Teststationen in Xanten.

Bund und Länder hatten das Ende der kostenlosen Bürgertests für alle vom 11. Oktober an beschlossen. Von diesem Stichtag an müssen Schnelltests in der Regel selbst bezahlt werden. Dafür gibt es keine Preisvorgabe seitens des Bundes oder des Landes. Generell gratis bleiben sie allerdings für alle, die sich nicht impfen lassen können.