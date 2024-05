Sammlung von Geld und Sachspenden Xanten unterstützt Ukraine-Hilfe

Die Übergabe der Hilfsmittel findet nicht am Zielort Dnipro, sondern in der im Westen der Ukraine gelegenen Stadt Lwiw (Lemberg) statt. Die Sicherheit der Männer und der Fahrzeuge bleibt so gewahrt. Von Lwiw aus werden die Hilfsgüter gezielt nach Dnipro und auch in die umliegenden Ortschaften gebracht. Ein Geistlicher vor Ort, Kaplan Alexander, sorgt für die gezielte Verteilung. Er hat aufgrund seiner Kontakte die Übersicht, wo die Bedürftigkeit gerade am größten ist. Durch die stetigen Angriffe werden immer mehr Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Das Team um Nienkemper gibt sich deshalb sehr große Mühe, weitere Hilfsmittel in das Kriegsgebiet zu befördern.