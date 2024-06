Einzelhandelskonzept für Xanten Supermarkt-Frage bleibt umstritten

In Xantens Stadtrat ist über die Frage gestritten worden, ob in einigen Jahren möglicherweise ein Supermarkt an die Bahnhofstraße ziehen kann. Einige Ratsmitglieder äußerten erhebliche Bedenken gegen solche Überlegungen. Sie erinnerten daran, dass die Politik und die Verwaltung zuletzt darüber beraten hatten, wie das Verkehrsaufkommen auf der Bahnhofsstraße reduziert werden kann. Dagegen würde ein Supermarkt aus ihrer Sicht zu einem größeren Verkehrsaufkommen führen. Außerdem sprachen sie sich dafür aus, dass auf der Fläche überwiegend oder nur Wohnhäuser entstehen sollten.