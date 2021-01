Geplante Baumfällung in Xanten : Weiter Streit um Robinien

Drei Robinien wurden schon gefällt, neun sollen noch folgen (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten In Xanten sollen mehrere Robinien gefällt werden. Nach mehrmaliger Beratung hat sich die Politik dafür ausgesprochen. Aber es gibt Protest gegen diese Entscheidung. Eine Bürgerin sammelt Unterschriften.

Die Umwelt-Aktivistin Renate Brors verlangt in einem offenen Brief an die Fraktionen im Xantener Stadtrat, dass am Schwarzen Weg doch keine Robinien gefällt werden. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hat sie 25 Unterschriften von Bürgern gesammelt, von denen sieben am Schwarzen Weg wohnen. Beides liegt der Redaktion vor.

Der Stadtrat hatte in mehreren Beratungen und zwei Abstimmungen in den Jahren 2019 und 2020 beschlossen, dass die Robinien entfernt werden. Drei Bäume wurden schon gefällt. Neun sollen folgen. Mehrere Anwohner hatten die Fällung beantragt. Sie beklagen oder befürchten Schäden an ihren Immobilien durch die Wurzeln, außerdem sehen sie eine Gefahr für Menschen und Tiere, weil Rinde, reife Samen und Blätter giftig sind.

Früchte von anderen Bäumen seien auch giftig, schreibt Brors dazu. Als Beispiele nennt sie „Eicheln, nicht essbare Kastanien und verschimmelte Äpfel“. Sie kenne keine Statistik über die Anzahl der Todesfälle durch Robinien, aber Statistiken über „Tausende Lungentote, bedingt durch die steigende Luftverschmutzung“. Bäume seien „die besten und günstigsten CO 2 -Senker“. In ihrem Brief geht Brors auch auf mögliche Schäden durch die Wurzeln ein: „Es stimmt, dass Robinien auslaugende Hauptseitenwurzeln besitzen, aber damit sollten wir leben lernen.“ Die Bäume stünden 20 Meter von den Häusern entfernt. „Jeder Baum hat seine Vor- und Nachteile.“

In ihrem Brief wirft Brors den Ratsfraktionen vor, dass sie „ungeprüft“ dem Wunsch einiger Anwohner nachgegeben hätten. Das ist nicht richtig, wie aus den Ratsunterlagen hervorgeht. Demnach hatte sich der Umweltausschuss schon im Oktober 2019 mit den Robinien beschäftigt. Im Protokoll ist eine „längere, kontroverse Beratung pro und contra Entfernung“ vermerkt. Die Mitglieder einigten sich darauf, dass die Verwaltung weitere Informationen vorlegen sollte.