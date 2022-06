Fronleichnams-Wochenende : Xantener Pfadfinder bauen ihr Weinzelt wieder auf

Xanten Die Xantener Pfadfinder bauen am Fronleichnams-Wochenende wieder ihr Zelt vor dem Dom auf und bieten vier Tage lang Wein, Käse und Musik. Auch ihr Pub-Quiz wird es geben. Der Erlös fließt in die Jugendarbeit.

Am Fronleichnams-Wochenende veranstalten die Xantener Pfadfinder wieder ihr traditionelles Weinzelt. Wie gewohnt gibt es Waffeln, Käseplatten und eine reichhaltige Weinauswahl in gemütlicher Atmosphäre. Für die Abende haben die Xantener Mitglieder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Am Donnerstag, 16. Juni, findet um 19 Uhr das beliebte Pub-Quiz statt. Dazu ist eine Anmeldung an lukas@dpsg-xanten.de zur Planung hilfreich. Es ist aber auch spontan noch eine Teilnahme möglich. Am Freitag, 17. Juni, wird das Zelt ab 20 Uhr von der Band „Gentlemen On The Road“ gerockt, am Samstag, 18. Juni, folgt „Barber’s Clerk“. Am Sonntag, 19. Juni, ist von 18 bis 20 Uhr Happy Hour: Zu jeder Flasche Wein gibt es eine Schale Käsewürfel gratis. Der Erlös der Aktion fließt komplett in die Jugendarbeit der Xantener Pfadfinder.