Am ersten Mai-Wochenende Xantens Weinfest ist dieses Mal früher

Das Wein- und Musikfest in Xanten ist in diesem Jahr etwas früher als sonst. Traditionell findet es am Muttertagswochenende statt, und Muttertag ist traditionell am zweiten Wochenende im Mai. Aber in diesem Jahr ist am zweiten Mai-Wochenende in Xanten das Siegfriedspektakel. Deshalb ist das Wein- und Musikfest eine Woche früher, also am ersten Mai-Wochenende. Es geht von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai. An diesem Wochenende ist deshalb auch verkaufsoffener Sonntag in Xanten (von 13 Uhr bis 18 Uhr).