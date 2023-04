Feiern in Xanten Weinbar im Glüxpilz tanzt mit ihren Gästen in den Mai

In der Weinbar im Glüxpilz in Xanten gibt es am Sonntag, 30. April, einen „Tanz in den Mai“. Einlass ist ab 19 Uhr. Sitzmöglichkeiten und Stehtische stehen zur Verfügung. Inhaber Jakob Küsters lädt seine Gäste auf ein Glas Sekt ein. Ab 20.30 Uhr tritt der Sänger und Gitarrist Rob Sure auf.