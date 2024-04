Küvee an der Marsstraße Das ist die neue Weinbar in Xanten

Xanten · Jakob Küsters hat an der Marsstraße in Xanten eine neue Gastronomie eröffnet: die Weinbar Küvée. Darin bietet er so wie vorher im Glüxpilz eine große Auswahl an Weinen und anderen Getränken an.

16.04.2024 , 16:41 Uhr

Jakob Küsters hat an der Marsstraße in Xanten die Weinbar Küvée eröffnet. Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.