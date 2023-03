Gastronomie in Xanten Weinbar im Glüxpilz eröffnet

Seit Freitag bleibt das Glüxpilz in der Marsstraße in Xanten abends länger geöffnet. Dafür wird ab 17 Uhr aus dem Café eine Weinbar. Geführt wird sie von Jakob Küsters. Er bietet eine große Auswahl an Weinen aus verschiedenen Anbaugebieten an. Zur Eröffnung am Freitag ab 19 Uhr wurde jeder Gast außerdem mit einem Sekt begrüßt. Dazu gab es Live-Musik von Joe Kiki. Vormittags und nachmittags bleibt das Glüxpilz ein Café, das von Inga Jasper betrieben wird. Das Glüxpilz öffnet dienstags bis sonntags um 9 Uhr. Ab 17 Uhr wird es zur Weinbar, die bis 22 Uhr geöffnet ist, freitags und samstags auch länger. Montags ist Ruhetag. Am Samstag, 4. März, ist der monatliche Quiz-Abend, der aber schon ausgebucht ist. Mehr zur Weinbar im Glüxpilz lesen Sie hier.