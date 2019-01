Weihnachtscircus Xanten: Die Helfer hinter den Zirkuskulissen

Der Zirkus sei ihr zweites Zuhause, sagen Lotta und Frieda (r.). Die beiden Schwestern helfen, wo sie können, und sind in diesem Jahr zum ersten Mal auch als Assistentinnen in der Manege. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Ohne sie gäbe es keinen Xantener Weihnachtscircus: Viele Menschen sorgen im Hintergrund dafür, dass die Artisten auftreten können und die Zuschauer sich wohlfühlen. Wir stellen sie und ihre Aufgaben vor.

Es sind nicht nur die Artisten, die den Besuch des Xantener Weihnachtscircus lohnenswert machen. Es sind auch die Menschen hinter den Kulissen, ohne die Zirkusdirektor Jonny Casselly junior aufgeschmissen wäre. Menschen, die in der Manege mit anpacken, wenn für eine Nummer eine Requisite bereitgestellt oder das Trapez von der Decke heruntergelassen werden muss. Die im Vorzelt Popcorn und Getränke, Mandeln und Souvenirs verkaufen. So wie Mario Rosendahl zum Beispiel.

Zwei Stunden vor jeder Vorstellung sind sie im Zirkus, machen in der Holzhütte sauber, füllen das Tablett mit Lutschern auf, legen die Tüten mit gebrannten Mandeln zurecht, stellen die Maschine an, in der sie Zuckerwatte machen. Und sie helfen Katy beim Schminken und Frisieren: Die Elfjährige zeigt in jeder Vorstellung ihre Akrobatik in der Luft am Ringtrapez.