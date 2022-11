Weihnachtspäckchenkonvoi : Xantener Kinder beschenken andere Kinder

Die Kinder der Viktor-Grunschule in Xanten haben Weihnachtspäckchen für Mädchen und Jungen in Osteuropa gepackt. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Der Round Table sammelt auch in Xanten Spenden für den Weihnachtspäckchen-Konvoi. Anfang Dezember bringt er sie nach Osteuropa, um damit Kindern eine Freude zu machen, deren Familien wenig haben.

Sascha Labohm war schwer beeindruckt. Wie liebevoll die Pädchen verpackt worden waren, das berührte den Präsidenten des Xantener Round Table sehr. Es zeigte ihm, wie wichtig den Kindern es ist, anderen Mädchen und Jungen eine Freude zu machen. „Für die Kinder ist Geben eine schöne Sache“, sagte Labohm am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Xantener Round Table unterstützt in diesem Jahr wieder ehrenamtlich und finanziell den Weihnachtspäckchen-Konvoi. Dafür hatte der Serviceclub an Kitas und Schulen wieder um Spenden gebeten. In den vergangenen Tagen sammelte er sie ein: zum Beispiel am Mittwoch bei den Kindergärten Waldblick in Xanten und Seestern in Wardt, am Donnerstag an der Viktor-Grundschule in Xanten, dem Teilstandort in Marienbaum und der Hagelkreuzschule in Lüttingen, am Freitag am Stiftsgymnasium.

Info Wenn Kinderaugen leuchten Freude Die Organisatoren des Weihnachtspäckchen-Konvois berichten, dass sie die Spenden zu Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in Osteuropa bringen. Für viele Kinder sei es das einzige Weihnachtsgeschenk. „Die Geste der Zuwendung, die in diesen liebevoll gepackten Geschenken steckt, erfüllt ihre Herzen mit Freude. Wir bringen Kinderaugen zum Leuchten!“ Mehr dazu auf https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de.

Am Samstag sollen die gesammelten Weihnachtspäckchen umgepackt werden, damit sie in ein Logistikzentrum des Weihnachtspäckchen-Konvois gebracht werden können. Hinter dem Hilfstransport steht der Round Table Deutschland zusammen mit weiteren Clubs und Unterstützern. Seit 2001 bringen sie am Jahresende gespendete Geschenke in entlegene und ländliche Regionen Osteuropas, um bedürftigen Kindern eine Weihnachtsfreude zu machen.

Anfang Dezember fährt der Konvoi los. Sein Ziel sind dieses Mal Bulgarien, Moldawien, Rumänien und die Ukraine. „Wir versprechen Euch, dass die Pakete auf jeden Fall zu den Kindern kommen“, schreibt der Xantener Round Table auf seiner Facebookseite, und Labohm erklärt, dass Mitglieder der deutschen Dachorganisation den Konvoi begleiten und die Spenden persönlich übergeben würden.

Labohm dankte allen Unterstützern. Es sei bewundernswert, wie viele Pakete zusammengekommen seien, obwohl sich in diesem Jahr auch in Deutschland viele Menschen wegen der Energiekrise und gestiegener Preise Sorgen machten. „Unsere Kinder sind stolz und glücklich darüber, auf diese Weise den Kindern zu helfen, denen es nicht so gut geht“, berichtete die Viktor-Grundschule in Xanten, zu der der Teilstandort in Marienbaum gehört.

Am Donnerstag, als der Round Table die Spenden abholte, feierten die Lehrer mit den Schülern auch den Martinstag. Wie jedes Jahr erinnerten sie daran, dass der Heilige Martin seinen Mantel geteilt hat, und teilten in diesem Sinne in den Klassen einen großen Weckmann. Jedes Jahr geht es dabei auch darum, „wie wir im Alltag – wie Martin – teilen können“, berichtete die Schule. Daher würden sich die Kinder der Viktorschule in Xanten und Marienbaum „mit Begeisterung“ jedes Jahr am Weihnachtspäckchenkonvoi des Round Table beteiligen.

(wer)