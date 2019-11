Lichterglanz und Budenzauber : Das gibt es auf dem Xantener Weihnachtsmarkt

Xanten In Xanten hat der diesjährige Weihnachtsmarkt begonnen. Mehr als 40 Aussteller bieten ihre Waren an, zum Beispiel Essig, Öle, Seife, Wein, Senf und Kunsthandwerk. Wir stellen einige Händler vor.

Der Xantener Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr so groß wie noch nie: Rund 50 Holzhütten und andere Buden seien aufgebaut worden, berichtet der Veranstalter, die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX). Mehr als 40 Aussteller seien gekommen, darunter mehrere zum ersten Mal. Auf dem kleinen Markt gibt es wieder ein Zelt-Dorf. Freitags, samstags und sonntags treten Musikbands, Chöre und andere Künstler auf. Die IGX verlost wieder ein Auto sowie Wertschecks und Warengutscheine. Die Lose gibt es in allen IGX-Geschäften. Am Samstag, 7. Dezember, ist die erste Ziehung, am verkaufsoffenen Sonntag, 5. Januar 2020, die Schlussziehung. Lose und Karten aus dem vergangenen Jahr sind dieses Mal noch gültig.