Weihnachtsfeier der Xantener Tafel Helfer machen Kindern eine Freude

Ganz geduldig warteten am Samstagnachmittag um 16 Uhr etwa 50 Kinder in einer langen Schlange vor dem Lagerraum der Xantener Tafel. All diese Jungen und Mädchen im Alter von zwei bis elf Jahren freuten sich darauf, von dem Mann beschenkt zu werden, den das Ehepaar Gudrun und Harald Rieberer, die ehrenamtlichen Betreiber der Xantener Tafel, als Nikolaus um einen Besuch gebeten hatte. Um auch denjenigen Menschen in Xanten eine kleine Freude zu machen, denen es selbst am Nötigsten fehlt und die deshalb auf die Hilfe der Tafel angewiesen sind.