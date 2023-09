„Wir müssen uns engagieren“ Weihbischof Rolf Lohmann unterstützt Aufruf zum Klimastreik

Weihbischof Rolf Lohmann unterstützt den Aufruf zum Klimastreik am 15. September, macht aber auch deutlich, wo er rechtliche Grenzen sieht. „Es ist unsere Verantwortung als Kinder Gottes, die Erwärmung des Klimas und die Zerstörung der Natur zu stoppen“, erklärte Lohmann in einer Stellungnahme. „Dazu müssen wir uns als Einzelne und als ganze Menschheitsfamilie engagieren.“ Deshalb unterstütze er „ausdrücklich“ den Aufruf zum Globalen Klimastreik am 15. September. „Ich habe schon einmal gesagt: In der Demokratie brauchen wir Aktivismus, aber er muss rechtsstaatliche Grenzen beachten.“ Wer diese Grenzen überschreite, polarisiere und schade so nicht zuletzt dem eigenen Anliegen. „Für die Bewahrung der Schöpfung bedarf es nämlich nicht der gesellschaftlichen Spaltung, sondern des Dialogs und des gemeinsamen Engagements.“ Je mehr Menschen sich öffentlich und friedlich für den Schutz von Klima, Umwelt und Biodiversität aussprächen, desto eher könnten sie der Sorge um die Schöpfung gegenüber der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft Ausdruck verleihen. „Es ist gut, wenn wir innerhalb der Kirche und in der ganzen Gesellschaft daran erinnern und der Verantwortung aller Menschen Rechnung tragen.“