Appell der Bundestagsabgeondeten Weiss : „Die Kirche sollte wieder mehr mit Menschen sprechen“

Die Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss war bei Weihbischof Rolf Lohmann in Xanten zu Gast. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Christian Breuer

Xanten Weihbischof Rolf Lohmann hat mit der Bundestagsabgeordneten Sabine Weiss über die Corona-Krise und die Situation der Kirche vor Ort gesprochen. Die Politikerin richtete einen Appell an den Niederrhein-Bischof.

Einig waren sich der Weihbischof und die Politikerin, dass es in der Region viele motivierte Menschen gebe, dass es manchmal aber schwerfalle, den richtigen Zugang zu ihnen zu finden. „Oft fehlen Menschen mit einer Vorbildfunktion“, sagte Lohmann, Regionalbischof für den Niederrhein und Recklinghausen. „Es ist gleichermaßen die Aufgabe der Kirche wie auch der Politik, wieder mehr Vorbilder zu schaffen.“ Dazu gehöre auch, die Menschen, die sich bereits jetzt engagieren möchten, entsprechend ihrer Fähigkeiten richtig einzusetzen. Weiss machte darauf aufmerksam, dass viele Bürger „die Kirche im Herzen tragen“ und dies zeigten, so etwa im direkten seelsorglichen Dienst, aber auch bei der Mitarbeit in Organisationen wie der Caritas. „Sie haben eine Frohe Botschaft zu verkünden“, sagte sie zu Lohmann.