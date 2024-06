Besuch im „Haus Elmer“ in Hamminkeln Xantener Weihbischof trifft Geflüchtete

Der Besuch in der Flüchtlingsunterkunft war eine Station während der sogenannten Visitation des Weihbischofs in der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt in Marienthal. Dabei tauscht er sich zum Beispiel mit dem Seelsorgeteam und den Gremien der Pfarrei aus. Zudem nutzt er während der Visitationen die Möglichkeit, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen und unterschiedliche Einrichtungen in dem besuchten Ort kennenzulernen.