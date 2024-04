Wechsel in der Fox-Fraktion Rafael Zur rückt für Thomas Janßen nach

Seine beruflichen Aufgaben ließen sich immer seltener mit den Sitzungszeiten des Stadtrats in Übereinstimmung, erklärte Thomas Janßen in der Mitteilung. „In manchen Wochen bin ich kaum zu Hause, dazu kommen ab und zu auch noch Auslandsaufenthalte“, berichtete Janßen. Die knappe Freizeit wolle er lieber mehr mit der Familie verbringen, „als die Ratsunterlagen nur noch oberflächlich lesen zu können“. Er bleibe aber Fox-Vorsitzender. Der Fox-Fraktionsvorsitzende Tanko Scholten äußerte Verständnis für Janßens Entscheidung, bedauerte aber auch den Verlust „eines klugen und erfahrenen Mitstreiters“ in der Fox-Ratsfraktion.