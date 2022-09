Leitung wird verlegt : Arbeiten für Wasserspender auf Xantens Marktplatz laufen

Xanten Auf Xantens Marktplatz wird ein öffentlicher Trinkwasserspender errichtet. Dafür muss zuerst eine Leitung verlegt werden. Die Arbeiten waren viel früher geplant gewesen. Aber es gab Lieferprobleme.

Auf dem Marktplatz in Xanten wird eine Wasserleitung verlegt. Dafür ist das Pflaster auf einem schmalen Streifen entlang der Bühne geöffnet worden. Neben der Treppe zu den öffentlichen Toi­letten soll ein Trinkwasserspender errichtet werden, wie der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten (DBX) auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Die Arbeiten waren schon für den Sommer geplant gewesen. Die Lieferung der Bauteile habe sich jedoch über Monate verzögert, erklärte DBX-Vorstand Michael Lehmann. Der Trinkwasserspender solle vor dem Winter noch angeschlossen und getestet werden. So richtig genutzt werde die Anlage sicherlich dann im nächsten Frühjahr und Sommer.

Die Anschaffung des Trinkwasserspenders wird durch zwei Spender finanziert, wie Lehmann weiter mitteilte. Namen nannte er nicht. Die Spender wollten nicht genannt werden, sagte er. Im Verwaltungsrat im Frühjahr hatte der DBX mitgeteilt, dass für den Trinkwasserspender ein Modell in der Farbe Anthrazit und in Stein-Optik ausgewählt worden sei. Ein Gerät in Edelstahl wurde dagegen als unpassend für den Marktplatz bezeichnet.