Nach dem Fund in Xanten Wasserleiche aus dem Rhein wird am Mittwoch obduziert

Leiche wird obduziert Bisher konnte noch nicht geklärt werden, bei wem es sich um den Toten handelt, der am Montag bei Xanten im Rhein gefunden worden war (wir berichteten). Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kann bisher lediglich gesagt werden, dass es sich um einen Mann handelt. Die Leiche soll am Mittwoch obduziert werden. Da bisher offenbar keine Vermisstenmeldung vorliegt, will die Polizei nach der Obduktion eine Personenbeschreibung veröffentlichen. Davon verspricht sie sich Hinweise zur Klärung der Identität. Eine Frau hatte den Toten am Montagvormittag nahe der Xantener Rheinfähre an der Bislicher Insel entdeckt und die Polizei verständigt. Da sich die Leiche an einem Baum oder Strauch im Wasser verheddert hatte, wurden Taucher eingesetzt. Um sie nicht zu gefährden, stellte die Wasserschutzpolizei den Schiffsverkehr auf dem Rhein vorübergehend ein. Ab 15 Uhr konnten die Schiffe weiterfahren.