Schwierige Bergung Wasserleiche am Rheinufer in Xanten entdeckt

Xanten · Am Rheinufer in Xanten ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Eine Zeugin hatte sie am Vormittag entdeckt und die Polizei verständigt. Erst am Nachmittag konnte die tote Person aus dem Wasser geholt werden.

15.05.2023, 16:02 Uhr

Die Polizei ist am Montag über eine Wasserleiche in Xanten informiert worden (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Nur mit viel Aufwand ist es am Montag gelungen, eine Wasserleiche aus dem Rhein bei Xanten zu bergen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Vormittag gegen 10.30 Uhr bei ihr eine Zeugin gemeldet, die den Toten oder die Tote im Wasser bemerkt hatte. Der Leichnam hatte sich offenbar an einem im Rhein stehenden Baum oder Strauch nahe der Rheinfähre an der Bislicher Insel verheddert und war zunächst nicht zu erreichen gewesen. Damit Taucher gefahrlos ins Wasser gehen und ihre Arbeit verrichten konnten, veranlasste die Wasserschutzpolizei, dass der Schiffsverkehr vorübergehend eingestellt wurde. Die Sogwirkung im Rhein sei ansonsten zu stark, machte ein Polizeisprecher deutlich. Um kurz vor 15 Uhr war die Leiche dann geborgen, daraufhin durften auch die Schiffe weiterfahren. Näheres zu der toten Person konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Unklar sei auch, ob es sich um einen Suizid handele oder ob möglicherweise jemand von einem Rheinschiff ins Wasser gefallen und ertrunken sei. Die Ermittlungen dazu laufen. Weiter berichtete die Polizei, dass sich zahlreiche Schaulustige an der Einsatzstelle eingefunden hätten.

(up)