Was zu tun ist bei Fundtieren in Not Wenn einem auf dem Parkplatz wilde Gänse zulaufen

Xanten · Einen unerwarteten Besuch gab es im Hof der Redaktion in Xanten. Eine junge Nilgans-Familie hatte es sich dort gemütlich gemacht und fand zunächst den Weg nach draußen nicht mehr. Was mit Wildtieren in Not und sonstigen Fundtieren passiert. Ein Erfahrungsbericht.

25.07.2024 , 18:10 Uhr

Ungewöhnliche Besucher: Diese Nil-Gänse hatten es sich einige Tage im Hof der Redaktion gemütlich gemacht. Foto: Silvia Decker

Von Silvia Decker