Fachkräftemangel : So will das FZX den Personalbedarf decken

Der FZX-Leiter mit den neuen Auszubildenden (v.l.): Luiz Hilsenberg, Valentina Avvisati, Ludwig Ingenlath, Stella Marie Senk und Milena Riemek. Foto: Freizeitzentrum Xanten

Xanten Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) bildet selbst aus, aber denkt für die Gastronomie im Naturbad auch über Automaten nach. Denn FZX-Leiter Ludwig Ingenlath ist skeptisch, ob der Fachkräftemangel bald enden wird.

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) arbeitet daran, seinen Personalbedarf im Naturbad Xantener Südsee trotz des Fachkräftemangels in Deutschland zu decken. FZX-Leiter Ludwig Ingenlath gab am Dienstagabend auf der Jahreshauptversammlung der Wählergemeinschaft Forum Xanten (Fox) einen Überblick über den aktuellen Stand. Dabei sprach er auch über technische Möglichkeiten, um die Mitarbeiter zu entlasten.

Hintergrund ist der Arbeitskräftemangel in der Gastronomie und der Freizeitbranche. Landesweit schränken Betriebe deshalb ihre Öffnungszeiten oder ihren Service ein. Das Naturbad Xantener Südsee hat zwar regulär von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Aber an einigen Tagen blieben Strandabschnitte oder Attraktionen wie das Schwimmbecken geschlossen, weil eine Aufsicht fehlte. „Das Freizeitzentrum und das Naturbad sind sehr gut“, sagte der Fox-Vorsitzende Thomas Janßen. Aber welche Ideen gebe es, um auf den Fachkräftemangel zu reagieren?, wollte er wissen. Auch deshalb war Ingenlath von Fox eingeladen worden. Dieser unterteilte seine Antwort in Maßnahmen für die Badeaufsicht und für die Gastronomie.

Info Wo die Azubis eingesetzt werden Stationen Wie das Freizeitzentrum Xanten (FZX) erklärte, durchlaufen die angehenden Sport- und Fitness-Kaufleute sowie die angehenden Kaufleute für Büromanagement die verschiedenen Abteilungen, also sowohl die Wassersport- und Freizeitanlagen (Naturbad, Wasserski-Lift, Häfen), als auch die anderen Betriebsstellen sowie die handwerklich-technischen und administrativen Abteilungen (Geschäftsstelle, Kundenzentrum). Außerdem besuchen die Azubis die Berufsschulen in Krefeld oder Wesel.

Badeaufsicht Für die Wasserski-Anlage, die Häfen und das Naturbad brauche das FZX in einer Saison mindestens 25 Mitarbeiter und Aushilfen als Rettungsschwimmer. Während der Corona-Pandemie sei bundesweit aber zu wenig ausgebildet worden. Darunter leide die gesamte Branche. Das FZX habe deshalb erstens mit der Gesamtschule eine Kooperation vereinbart. Oberstufenschüler, die später zu Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst gehen wollten, könnten in einem Kurs an der Schule einen Rettungsschein machen und einen Teil der Ausbildung an der Südsee absolvieren. Nach bestandener Prüfung werde der eine oder andere vielleicht nebenbei als Saisonkraft im Naturbad arbeiten. Das werde sich in den nächsten Jahren zeigen.

Zweitens kooperiere das FZX mit Schwimmbädern in der Umgebung, berichtete Ingenlath. Rettungsschwimmer, die dort nicht gebraucht würden, hätten in dieser Saison auch schon im Naturbad Xantener Südsee ausgeholfen. „Diese Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, wir sind gut vernetzt.“ Zum Beispiel seien in dieser Saison aus Alpen drei Rettungsschwimmer gekommen, „die uns sehr gut unterstützt haben“. Drittens bilde das FZX selbst aus. Dafür arbeite es mit einem Dienstleister zusammen, sodass es die Möglichkeit anbieten könne, dass im Freizeitzentrum die Prüfung für den Rettungsschein abgelegt werde. Zehn Frauen und Männer hätten das in dieser Saison auch schon gemacht.

Gastronomie In den vergangenen Wochen sind auch schon Mitarbeiter aus der FZX-Verwaltung eingesprungen, um Limonade, Kuchen oder Snacks an den Verkaufsstellen im Naturbad anzubieten. Wegen des Personalmangels denke das Freizeitzentrum außerdem darüber nach, Automaten aufzustellen, sagte Ingenlath. Denn Getränke und Eis könnten genauso gut in den kühlen Maschinen angeboten werden, dafür seien keine Mitarbeiter notwendig. Mit den Automaten könne dann das Personal entlastet werden, es könne sich zum Beispiel darauf konzentrieren, Speisen wie Pommes zuzubereiten.

Außerdem probiere das FZX Self-Ordering-Systeme aus, damit der Kunde das Essen zum Beispiel über sein Smartphone bestellen könne, ohne dass dafür ein Mitarbeiter notwendig sei. Denn er gehe davon aus, dass zumindest in der Gastronomie das FZX mit den Mitarbeitern auskommen müsse, die es bisher habe. „Ich mache mir nichts vor.“ Der Personalmangel bei Rettungsschwimmern werde sich vielleicht entspannen, weil insgesamt wieder mehr ausgebildet werde. Aber die Gastronomie habe das Problem, dass die Mitarbeiter dann arbeiten müssten, wenn andere frei hätten, und dazu seien heutzutage weniger Menschen bereit.

Ausbildung Darüber hinaus werden junge Menschen zu Sport- und Fitnesskaufleuten sowie zu Kaufleuten für Büromanagement ausgebildet, wie das FZX mitteilte. Deshalb haben am 1. August Valentina Avvisati, Stella Marie Senk, Luis Hilsenberg und Milena Riemek beim Freizeitzentrum angefangen. In den nächsten drei Jahren arbeiten sie in unterschiedlichen Abteilungen. Ingenlath wies auf die „besondere Verantwortung“ hin, jungen Menschen in der Region eine interessante Perspektive im Freizeit- und Dienstleistungssektor zu bieten. Nach einer Ausbildung im FZX stünden ihnen „vielfältige Möglichkeiten“ offen.

(wer)