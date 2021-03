Unwetterwarnung : Warum sich der Kreis Wesel nicht am Probealarm beteiligt

Xanten Eigentlich sollten am Donnerstag um 11 Uhr landesweit die Sirenen heulen. Aber der Kreis Wesel wird sich nicht am Probealarm beteiligen. Der Grund ist eine Unwetterwarnung.

Der Kreis Wesel wird sich nicht am landesweiten Probealarm am Donnerstag, 11. März, um 11 Uhr beteiligen. Grund dafür sei die Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Orkanböen, teilte die Kreisverwaltung am MIttwoch mit. Gegen 11 Uhr werde der Kern des Sturmtiefs über den nördlichen Teil des Kreisgebiets ziehen. „Damit es durch das Heulen der Sirenen während des Sturms nicht zu Verunsicherung oder Missverständnissen kommt, sagen wir den Probealarm dieses Mal ab“, erklärte Lars Rentmeister, Vorstandsmitglied für Gefahrenabwehr.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Donnerstag ein stürmisches und wechselhaftes Wetter in Nordrein-Westfalen voraus. Demnach wird der Wind am Vormittag zulegen. In den Mittagsstunden und am Nachmittag seien verbreitet Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde (Bft 9) möglich, teilweise auch schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde (Bft 10), vereinzelt auch orkanartige Böen bis 110 Kilometer pro Stunde (Bft 11).