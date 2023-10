Stadt Xanten rechnet mit höheren Kosten Warum der Ziegelhof-Umbau teurer wird

Der Ziegelhof in Xanten wird zurzeit umgebaut. Die Arbeiten haben Anfang August begonnen, sie sollen Ende des Jahres abgeschlossen werden. Nach Angaben der Verwaltung wird die Stadt dafür mehr Geld ausgeben müssen, als sie zunächst eingeplant hatte. Nach der letzten Schätzung, die von ihr im September veröffentlicht wurde, liegen die Mehrausgaben voraussichtlich bei rund 160.000 Euro. Die Gesamtkosten des Umbaus steigen also auf mehr als 500.000 Euro. Zwar übernimmt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) davon 300.000 Euro. Aber zunächst hatte Xantens Anteil nur bei rund 50.000 Euro liegen sollen, nun könnten es rund 210.000 Euro sein. Vielleicht wird es letztlich etwas weniger sein: Die Verwaltung kündigte an, dass sie Einsparmöglichkeiten prüft.