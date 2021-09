Angebot für Kinder : Wardter Geldmuseum macht bei Maus-Türöffnertag mit

Norbert Müller prägt eine Münze (Archiv). Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten Am 3. Oktober ist auch Maus-Türöffnertag. In diesem Jahr ist auch das Geldmuseum in Wardt dabei. Die Kinder lernen, wie Münzen geprägt werden und wieso eine Dorfgenossenschaft auch gut fürs Klima ist.

Die Maus aus der gleichnamigen WDR-Sendung kommt am Wochenende nach Wardt: Das Museum rund ums Geld im Dorf ist eine Station am Türöffnertag, den der Sender zusammen mit Partnern immer am 3. Oktober anbietet. Für Kinder öffnen sich dann Türen, die ihnen sonst eher verschlossen bleiben. Es ist die zehnte Ausgabe des bundesweiten Aktionstages – und sie fällt in ein besonderes Jahr: Die Maus ist 50 Jahre alt geworden. Und das Geldmuseum ist dabei.

120 Mädchen und Jungen haben sich schon für den Türöffnertag in Xantens Ortsteil Wardt angemeldet, wie Norbert Müller vom Geldgeschichtlichen Verein Niederrhein berichtet. Damit ist das Geldmuseum am Sonntag „leider schon ausgebucht“. So groß ist das Interesse. Insgesamt gibt es 291 Türöffner-Angebote. 129 sind ausgebucht.

Auf der Internetseite des Aktionstages haben Müller und der Verein das Programm für Kinder vorgestellt. „In unserem Museum lernst Du einen Schulsparautomaten, mysteriöse Spardosen, alte Kriegskassen mit Geheimschloss und noch vieles mehr kennen“, erklärten sie und kündigten an: „Ein Münzmeister im alten Gewand zeigt Dir in der Prägewerkstatt, wie der Wardter Rabatt T(h)aler mit einem riesigen Fallhammer geprägt wird.“ Natürlich werde es auch um die Währung der Zukunft gehen: die digitale Kryptowährung. „In unserem Museum kannst Du die sogar anfassen.“

Die Kinder werden auf drei Führungen aufgeteilt. Danach bekommen sie einen Wardter Insel­brot­t(h)aler geschenkt und können damit im Dorf einkaufen gehen. „Vor dem Museum erwarten Dich Stände mit Lebensmitteln aus dem Dorfgarten“, schreiben Müller und der Verein. „Wir erklären Dir, was es mit der neu gegründeten Dorfgenossenschaft auf sich hat und warum das neue Projekt dieser Dorfgenossenschaft für das Klima besonders gut ist.“ Außerdem ist eine Schnitzeljagd geplant: Sie führt die Mädchen und Jungen zum Inselbrot-Laden und zum Inselbrot-Garten, wo sie Brot, Gemüse und andere Dinge mit ihrem

T(h)aler einkaufen können.

(wer)