Spendenübergabe : Wardter Königspaar unterstützt das Hospiz in Wetten

Wardt Mit der Spendensumme von 1100 Euro soll eine Spezialbadewanne für schwerkranke Bewohner des Hospizes angeschafft werden.

Borninghoff war im September 2018 Diözesankönig der Diözese Münster geworden, als der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften in Xanten sein Bundesfest gefeiert hatte. Die Spende überreichte er zusammen mit Königin Bianca Michels beim diesjährigen Schützenfest der Willibrod-Schützenbruderschaft im August. Birgitt Brünken, Leiterin des Hospizvereins Kevelaer, bedankte sich herzlich dafür. Er habe selbst erlebt, wie liebevoll ein naher Verwandter in den letzten Wochen vor seinem Tod in Wetten betreut worden sei, berichtete Borninghoff. Außerdem erinnerte er an das Motto des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften „Schützen helfen für Glaube, Sitte und Heimat“.