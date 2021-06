Skulptur auf Friedhof in Wardt : Wie aus einem Traum ein Kreuz wurde

Xanten Der Künstler Gerd Mattissen hat ein Kreuz für den Friedhof in Xanten-Wardt gestiftet. Bei einem Gottesdiensterklärte er die Idee hinter der Skulptur.

Das neue Kreuz auf dem Friedhof in Xantens Ortsteil Wardt ist der Gemeinde von Gerd Mattissen gestiftet worden. Als es von Propst Stefan Notz gesegnet wurde, erklärte der Künstler, wie er auf die Idee für die Skulptur gekommen ist. In einem Traum habe er das Bild eines Kreuzes gesehen, sei aufgestanden und habe das Gesehene zu Papier gebracht, erklärte er. Monate später habe er das Kreuz angefertigt, das mehrere Jahre seinen Skulpturen-Garten geschmückt habe. In letzter Zeit hätten sich ihm mehr und mehr die religiösen Inhalte des Kreuzes erschlossen, und so sei in ihm der Wunsch entstanden, es in ein geeignetes Umfeld zu bringen. Diesem Wunsch hätten der Propst der Xantener St.-Viktor-Gemeinde als auch die Bistumsleitung in Münster entsprochen. Wenig später wurde es gut sichtbar auf der Friedhofsfläche direkt an der Kirche einbetoniert.